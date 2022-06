Tödlich gestürzter Radler auf S-Bahnsteig angerempelt

Teilen

Ein Bundespolizist schaut auf ein Fahrrad, das an Informationstafeln auf einem Bahnsteig lehnt. © Jonas Walzberg/dpa

Ein auf dem S-Bahnhof in Hamburg-Ohlsdorf tödlich verunglückter Radfahrer ist nach Angaben der Polizei vor seinem Sturz von einem anderen Mann angerempelt worden. Das ergab die Auswertung von Überwachungsaufnahmen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 56 Jahre alte Radfahrer war demnach am Dienstagnachmittag mit einem Fuß auf der Pedale stehend über den Bahnsteig gerollt.

Hamburg - Dabei sei er augenscheinlich bewusst von einem anderen Mann angerempelt worden.

Der 56-Jährige geriet infolgedessen zwischen zwei Waggons einer fahrenden S-Bahn und wurde zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Mann, der ihn angerempelt haben soll, entfernte sich den Angaben zufolge unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte soll demnach etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. dpa