Tosender Applaus für Lord Of The Lost: Stimme versagt nicht

Im Vordergrund sind Lord Of The Lost aus Deutschland zu sehen. © Peter Kneffel/dpa

Am Ende hat die Stimme perfekt durchgehalten: Die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost hat beim Eurovision Song Contest (ESC) einen guten Auftritt hingelegt. Mit dem Dark-Rock-Song „Blood & Glitter“ begeisterten Deutschlands ESC-Teilnehmer das Publikum im englischen Liverpool. Sänger Chris Harms trat in einem engen roten Latexanzug auf, dabei zeigte der Anzug rechts sehr viel Bein und so einige Tätowierungen.

Liverpool - Seine Erscheinung erinnerte an einen finsteren roten Engel. Nach dem mehr als dreiminütigen Auftritt gab es langen und kräftigen Applaus. Die Band kommt in England extrem gut an.

Harms hatte vor dem Gesangswettbewerb zeitweilig mit einer angeschlagenen Stimme zu kämpfen gehabt. „Der Stimme geht es gut soweit. Trotzdem schone ich meine Stimme natürlich und benutze sie nur, wenn ich sie wirklich brauche. Lieber Vorsicht als Nachsicht“, hatte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur geschrieben.

Lord Of The Lost wurden 2009 gegründet. Die Fan-Basis der Band gilt als lebhaft. Anfang 2023 schoss das Album „Blood & Glitter“ an die Spitze der deutschen Album-Charts - genau wie diese Platte hieß auch der ESC-Song, mit dem die Rock-Gruppe auf eine gute Platzierung hofft. Sie hatte sich beim deutschen Vorentscheid Anfang März durchgesetzt und sich damit das Ticket für Liverpool gesichert.

Bekannt ist die Band zudem für ihre durchdacht geplanten Auftritte - Musik und Outfits bilden ein Gesamtkonzept. dpa