Towers-Basketballer zum dritten Mal im Eurocup dabei

Trainer Benka Barloschky der Veolia Towers Hamburg gibt Anweisungen im Training. © Michael Schwartz/dpa

Trotz des 15. Tabellenplatzes in der vergangenen Spielzeit werden die Veolia Towers Hamburg auch in der kommenden Saison im Eurocup starten und damit zum dritten Mal in Folge in diesem internationalen Wettbewerb vertreten sein. Das gab der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Zweiter deutscher Teilnehmer ist Meister Ratiopharm Ulm.

Hamburg - Beim Eurocup handelt es sich ebenso wie der höherwertigen Euroleague um einen Wettbewerb, der von einer privaten Organisation veranstaltet wird. Daher ist es für die Towers trotz des 15. Platzes möglich, erneut daran teilzunehmen. Neben Euroleague und Eurocup gibt es noch Champions League und den Europe Cup. Beide Wettbewerbe werden jedoch vom Basketball-Verband Fiba veranstaltet.

„Wir freuen uns über die erneute Teilnahme und sind dem Eurocup für das gesteckte Vertrauen in uns und unsere Arbeit der vergangenen zwei Jahre sehr dankbar“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby und ergänzte: „Hamburg und Deutschland auf internationalem Parkett zu vertreten, erfüllt uns mit großem Stolz und ist und bleibt ein Ziel, das wir uns als Organisation auch in der Zukunft setzen.“ dpa