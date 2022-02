Towers beenden Negativserie mit Rekordsieg gegen Würzburg

Hamburgs Trainer Pedro Calles coacht sein Team an der Seitenlinie. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Die Hamburg Towers sind in der Basketball-Bundesliga zurück auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles besiegte am Freitagabend das personell geschwächte Team von S. Oliver Würzburg vor 1203 Zuschauern in heimischer Halle mit 113:103 (60:54) und beendete damit eine Serie von drei Niederlagen. Bester Werfer beim bislang höchsten Sieg der Hamburger in der BBL war Maik Kotsar (30 Punkte).

Hamburg - Der erst am Montag verpflichtete Trevon Bluiett kam bei seinem Debüt auf fünf Punkte.

Die Hanseaten hatten zunächst Probleme in der Defensive. Vor allem gelang es ihnen nicht, die Zuspiele auf Filip Stanic zu unterbinden. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber sogar mit acht Punkten zurück, starteten dann aber eine Aufholjagd und führten zwei Minuten vor der Pause mit 55:45.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer ein Offensiv-Spektakel zu sehen, in dem beide Teams eine Reihe von erfolgreichen Dreier-Würfen verbuchten. Hatte sich Würzburg herangekämpft, kam postwendend die Antwort der Hausherren. Knapp sieben Minuten vor dem Ende hatten sich die Hamburger auf 98:83 abgesetzt.

„In der Defensive haben wir Fehler gemacht. Wir müssen uns jetzt das Video ansehen und schauen, an welchen Fehlern wir arbeiten müssen“, räumte Calles trotz des Erfolges ein. „Wir hatten aufgrund der Personalsituation im letzten Monat kaum Möglichkeiten zu trainieren. Die Energie kann gerade bei den Spielern, die sich infiziert haben, nicht sofort wieder voll da sein.“ dpa