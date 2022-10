Towers-Coach fordert nach Niederlage mehr Aggressivität

Trainer Raoul Korner gestikuliert an der Seitenlinie. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg ist nach der vermeidbaren Niederlage im zweiten Eurocup-Spiel gegen Turk Telekom Ankara unzufrieden. Mit Blick auf das 83:88 (38:44) am Dienstag vor nur 1439 Zuschauern in Wilhelmsburg meinte Cheftrainer Raoul Korner: „Seit dem ersten Viertel war Ankara physischer. Wir wollten ebenfalls sehr aggressiv in dieses Spiel gehen, allerdings ist uns das nicht gelungen.“

Hamburg - Der Österreicher verwies auf die Fehler seiner Mannschaft in der Defensive wie auch im Angriff. Man habe zu viele Ballverluste gehabt. „Durch solch eine Fahrlässigkeit konnten wir keine Führung ausbauen und das Tempo des Spiels nicht kontrollieren.“

Dabei hatten die Towers im dritten Viertel selbst eine Aufholjagd gestartet, nachdem sich die Gäste bereits einen Vorsprung von neun Punkten erspielt hatten. Marvin Clark, am Ende mit 23 Punkten bester Hamburger Werfer, sorgte mit 13 Punkten in Serie dafür, dass sein Team phasenweise führte. Doch auch der US-Amerikaner war unzufrieden: „Wir wollen aus den Ballverlusten der Gegner Punkte generieren. Das macht uns gut, ist uns heute aber nicht gelungen. Stattdessen haben wir ihnen zusätzliche Angriffe erlaubt.“

Nach zwei Partien haben die Hamburger damit einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Am kommenden Dienstag kommt es gegen Slask Wroclaw (Polen) zum dritten Hauptrunden-Duell. Dazwischen steht die BBL-Partie am Samstag (20.30 Uhr) gegen den FC Bayern München an. Sein Team müsse dann aggressiver sein, forderte Korner. „Daran werden wir arbeiten.“ dpa