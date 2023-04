Towers-Coach nach Sieg in Göttingen: „Haben uns belohnt“

Trainer Benka Barloschky war mit der Leistung seines Teams in Göttingen hochzufrieden. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Bei den Veolia Towers Hamburg herrscht nach dem überraschend klaren Sieg bei der BG Göttingen am Dienstagabend große Freude. Im Kampf gegen den Abstieg hatten die Hanseaten bei dem Playoff-Kandidaten mit ihrem 98:71 (55:35)-Erfolg nicht nur einen Big Point verbucht, sondern auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. „Dieser Sieg ist sehr wichtig für uns, jetzt können wir mit einem guten Gefühl in die nächsten Aufgaben gehen“, betonte Cheftrainer Benka Barloschky in seiner Analyse.

Hamburg - Endgültig befreit von allen Sorgen sind die Towers zwar nicht, doch bei noch sieben ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung auf den Tabellen-17. Frankfurt jetzt vier Siege. Die Hessen haben zwar eine Partie weniger bestritten, doch auch im direkten Duell liegen die Hamburger vorn.“

Stellvertretend für den Aufschwung der Mannschaft stand am Dienstagabend Point Guard Ziga Samar. Nachdem sich die Towers Ende Februar von Spielmacher Kendale McCullum getrennt hatten und dessen Nachfolger Jordan Davis im Eurocup nicht spielberechtigt gewesen ist, musste der Slowene zwangsläufig mehr Verantwortung übernehmen. Mittlerweile steht auch Davis wegen einer Handgelenksverletzung nicht mehr zur Verfügung.

So verbrachte Samar in Göttingen 30:36 Minuten auf dem Feld - mehr als jeder andere seiner Teamkollegen. Mit 19 Punkten war der 22-Jährige auch bester Werfer und verbuchte damit ebenso einen persönlichen Bestwert wie bei den Assists. dpa