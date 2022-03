Towers-Coach über Gegner Bonn: „Sind ein Titelkandidat“

Die Hamburg Towers stehen im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs der Basketball-Bundesliga ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn unter Erfolgsdruck. Zwar hatten die Hanseaten das Hinspiel mit 92:80 überraschend für sich entscheiden können, doch Trainer Pedro Calles betonte vor dem zweiten Duell am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in der Inselparkhalle:

Hamburg - „Bonn spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Für mich sind sie ein Titelkandidat.“

Um gegen die Bonner erfolgreich zu sein, müsse sein Team ein klaren Plan haben und diesen umsetzen, meinte der Spanier weiter. „Da sie in vielen Aspekten des Spiels sehr, sehr gut sind, müssen wir eine Möglichkeit finden, sie zumindest in einigen davon einzuschränken.“ Calles räumte jedoch ein, dass die Vorbereitung nicht einfach sei. „Sie spielen zwar einen ähnlichen Stil, aber ihre Spieler lesen die Spielsituationen sehr gut. Darum stehen sie auch zurecht auf dem zweiten Platz.“ dpa