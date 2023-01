Towers-Coach warnt: „Noch nicht aus dem Loch draußen“

Trainer Raoul Korner von den Hamburg Towers. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Die ersten Wochen des neuen Jahres haben es in sich für die Basketballer der Veolia Towers Hamburg. Das Bundesliga-Duell bei den MLP Academics Heidelberg am Mittwoch (20.30 Uhr) bildet den Auftakt von 14 Partien in der BBL und im Eurocup binnen 43 Tagen bis zum Start der WM-Pause Mitte Februar. Unter Cheftrainer Raoul Korner, der wegen einer Grippe („Mich hat es richtig ausgeknockt“) eine Woche pausieren musste und unter anderem den erfreulichen Jahresabschluss seiner Mannschaft gegen die Würzburg Baskets (96:

Hamburg - 73) vom Bett aus im Fernseher verfolgt hatte, wollen die Hanseaten nun an diese Leistung anknüpfen.

„Wir haben unseren Sturz hinunter gestoppt“, sagte der Österreicher mit Blick auf die zuvor sechs Niederlagen in Serie, betonte jedoch: „Wir sind noch nicht aus dem Loch draußen.“ Aus diesem könne man nun aber beginnen, herauszukrabbeln. „Die Voraussetzung dafür aber war, dass wir nicht weiter buddeln. Das haben wir gestoppt. Jetzt beginnt das Rauskriechen.“

Dass das Team diese Voraussetzung unter seinem Co-Trainer Benka Barloschky geschaffen hatte, kommentierte Korner mit den Worten: „Ich war ständig im Austausch mit meinem Assistenten. Wir haben engstens miteinander kommuniziert.“ Im Endeffekt habe zwar Barloschky an der Seitenlinie gestanden, „aber sonst hat sich nicht viel geändert“.

Ob die zuletzt angeschlagenen Christoph Philipps (erkrankt) und Yoeli Childs (verletzt) bei den Academics wieder mitspielen werden, wollte Korner nicht verraten. „Das werden wir Heidelberg nicht aufs Brot schmieren. Wir schauen Tag für Tag.“ Dass er selbst mitreist, davon ging der 48-Jährige allerdings aus. dpa