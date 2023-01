Towers droht der Abstiegskampf: „Noch nicht gefestigt genug“

Teilen

Applaus von Benka Barloschky, Trainer der Veolia Towers Hamburg. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Die Hamburg Towers geraten in der Basketball-Bundesliga zunehmend in Abstiegsgefahr. Nach der verpassten Chance, in Frankfurt die Hinrunde mit einem wichtigen Sieg abzuschließen, stehen die Norddeutschen unter ihrem neuen Coach Benka Barloschky gewaltig unter Druck. Hatte die Mannschaft am vergangenen Mittwoch im Eurocup noch ihren ersten Pflichtspielsieg unter Barloschky gefeiert, gab sie am Sonntag bei der 93:

Hamburg - 97 (54:40)-Niederlage bei den Frankfurt Skyliners eine zwischenzeitliche 17-Punkte-Führung aus der Hand und verlor in der Tabelle weiter an Boden.

„Wir hatten, gerade in der zweiten Hälfte, teils haarsträubende Ballverluste dabei“, sagte Anthony Polite. Das habe Frankfurt nicht nur für einfache Punkte genutzt, sondern der Gegner habe sich neues Selbstvertrauen geholt, meinte der beste Towers-Profi (17 Punkte) und ergänzte: „So viel, dass sie zum Ende hin auch die ganz schwierigen Würfe getroffen haben.“

Den Towers wiederum war genau dieser Glaube an die eigene Stärke trotz der klaren Halbzeitführung im weiteren Verlauf verloren gegangen. „Wir sind einfach noch nicht gefestigt genug, um mit so einem negativen Run umzugehen. Das war mir aber auch vorher klar“, erklärte Barloschky und betonte: „Nur weil wir ein Spiel gewonnen haben, ist nicht auf einmal alles anders. Wir sind immer noch am Arbeiten, wir müssen immer noch die Schritte gehen.“

Die nächste Möglichkeit bietet sich bereits am Dienstag (19.30 Uhr), dieses Mal wieder im Eurocup. Dann empfängt der Achte der B-Gruppe den Tabellenfünften Promitheas Patras aus Griechenland. dpa