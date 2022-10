Towers feiern in Bayreuth ihren zweiten Saisonsieg

Der Basketball fliegt durch die Luft. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Veolia Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren zweiten Saisonsieg erzielt. Bei medi Bayreuth gewann die Auswahl von Cheftrainer Raoul Korner am Samstag bei dessen Ex-Club mit 95:79 (52:39) und konnte damit zugleich ihren ersten Auswärtserfolg feiern. Der Österreicher war jahrelang Coach der Gastgeber gewesen und hatte dann vor dieser Saison die Nachfolge von Pedro Calles in Hamburg angetreten.

Hamburg - Bester Werfer der Towers war Len Schoormann, der 16 Punkte erzielte.

Nach verhaltenem Beginn starteten die Towers mit einem 7:0-Lauf ihr Offensivfeuerwerk und führten nach dem ersten Viertel bereits deutlich mit 27:15. Im weiteren Verlauf fanden die Gastgeber dann aber vermehrt Lücken in der Abwehr der Hanseaten, die dennoch mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine gingen.

Bis zu Beginn des Schlussviertels gelang es den Towers, den Vorsprung zu verteidigen. Allerdings versäumte es das Korner-Team, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Insbesondere die Dreier-Ausbeute war diesmal schwach. Bayreuth erhöhte den Druck und verkürzte den Rückstand dank einer 7:0-Serie deutlich. In den letzten Minuten aber behielten die Gäste die Nerven und kamen schließlich doch noch zu einem klaren Erfolg. dpa