Towers gegen Seawolves: „Kleinigkeiten müssen stimmen“

Basketball: Trainer Benka Barloschky im Kreis seiner Spieler beim Training. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Nach vier Niederlagen in Serie in der Basketball-Bundesliga wollen die Veolia Towers Hamburg mit einem Sieg über Aufsteiger Rostock Seawolves am Freitag (19.00 Uhr, MagentaSport) den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen. Während die Hamburger nur knapp vor einem Abstiegsplatz stehen und am vergangenen Dienstag noch im Eurocup gefordert waren, reisen die Gäste nach zwei BBL-Siegen hintereinander als Tabellenneunter an.

Hamburg - Towers-Coach Benka Barloschky verwies auf die unterschiedliche Vorbereitung beider Teams auf dieses Spiel. „Das wird die größte Herausforderung für uns, dass da eine Mannschaft kommt, die eine Woche Zeit hatte. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie versuchen wird, uns Dinge wegzunehmen, die wir umsetzen wollen. Die unsere Stärken und Schwächen kennt.“ Das bedeute, dass die „Energie und die Kleinigkeiten“ stimmen müssten.

Diese Kleinigkeiten machte der Coach mit Blick auf die 103:105-Niederlage im Eurocup gegen den griechischen Vertreter Patras noch einmal geltend und nannte als Beispiel fünf Dreierwürfe der Gäste, die diese mit Ablauf der Angriffszeit versenkt hatten. „Wir können sagen, dass das Glück war. Wir können uns diese Dreier aber noch einmal genau anschauen und gucken, ob es eine kleine Sache gibt, die wir besser machen können. Dieses letzte Quäntchen Selbstvertrauen, das letzte Quäntchen Glück zu erarbeiten, das ist es, was uns gerade abgeht.“ dpa