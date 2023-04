Towers hadern nach Niederlage mit Schiedsrichtern und Fans

Basketball

Benka Barloschky kritisiert nach dem 80:87 in Chemnitz die Unparteiischen. Allerdings sucht der Trainer der Veolia Towers Hamburg die Fehler auch im eigenen Team.

Hamburg - Das Ergebnis fiel für die Veolia Towers Hamburg zwar sportlich nicht mehr ins Gewicht, doch nach der 80:87 (50:42)-Niederlage bei den Niners Chemnitz im vorletzten Spiel in der Basketball-Bundesliga war Benka Barloschky dennoch unzufrieden. Dabei richtete sich die Kritik des Hamburger Trainers nicht allein an sein Team. „Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ich rede selten bis nie über Schiedsrichter. Aber ich glaube, dass die drei, die das Spiel heute geleitet haben, sich das noch einmal ganz genau anschauen müssen“, wollte der 35-Jährige seinen Ärger über den Auftritt der Unparteiischen nicht verhehlen und ergänzte: „Ich möchte dazu sagen, dass sie das Spiel in dieser Atmosphäre heute nicht gut geleitet haben.“

Jene Atmosphäre bezeichnete Lukas Meisner wiederum „als schön“, schränkte jedoch ein: „Es ist ein Unding, wenn man von Chemnitzer Fans das ganze Spiel über beleidigt wird, das ist eine regelrechte Frechheit.“ Der Hamburger hatte für die Niederlage allerdings andere Gründe ausgemacht als das Verhalten einiger Anhänger der Niners und betonte: „Chemnitz hat zum Ende sehr, sehr gute Plays gemacht. Uns ist das nicht gelungen. In der entscheidenden Phase hatten wir zu viele Ballverluste.“ Auch Barloschky bezog sich in seiner sportlichen Analyse ebenfalls überwiegend auf die zweite Halbzeit und räumte ein: „Im letzten Viertel, gerade am Ende, haben wir es nicht mehr geschafft, unsere Würfe herauszuspielen.“

Für die Towers, die am vergangenen Dienstag mit dem Sieg gegen Crailsheim den Verbleib in der BBL perfekt gemacht hatten, geht es nun am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) zum abschließenden Spiel zu den Löwen Braunschweig. dpa