Towers holen Fabian Villmeter in Basketball-Trainerstab

Teilen

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verstärkt sich im Trainerstab mit dem früheren Nachwuchs-Bundestrainer Fabian Villmeter. Der 41-Jährige übernimmt von Juli an den neu geschaffenen Posten des „Director Basketball Operations and Development“, teilten die Hanseaten am Montag mit. Villmeter soll die Schnittstelle im Verein sein, die den Profibereich enger mit der Nachwuchsabteilung verzahnt und Talente gezielt an das BBL-Niveau heranführt.

Hamburg - Zudem werde sich Villmeter um die Weiterentwicklung von Talenten und Profis sowie von Spielern kümmern, hieß es in der Vereinsmitteilung.

„Fabian ist seit vielen Jahren ein Visionär im Jugendbereich und ein absoluter Fachmann, wenn es um Sichtung und Ausbildung von Talenten geht. Wir haben gemerkt, dass durch die rasche Entwicklung an der Spitze bei uns der Abstand zwischen Nachwuchs- und Jugendbereich größer geworden ist. Die Lücke wollen wir schließen“, erklärte Marvin Willoughby die Verstärkung im Sportbereich. Zudem soll Villmeter die sportliche Führung „langfristig auch bei der Zusammenstellung des Profikaders unterstützen“, erläuterte der Towers-Geschäftsführer.

Villmeter, der 2014 NBBL-Coach des Jahres war, hat sich hohe Ziele bei seinem neuen Club gesteckt. „In den Towers, vor allem aber auch in der Sportstadt Hamburg, steckt sehr viel Potenzial. Gemeinsam mit Marvin, mit dem ich mit bereits seit mehreren Jahren austausche, wollen wir die Hansestadt als festen Basketball-Standort etablieren“, sagte der Neue über die gemeinsame Vision bei den Hanseaten. dpa