Towers müssen sich im Kampf um Playoffs Ludwigsburg beugen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den nächsten Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in der Inselparkhalle den MHP Riesen Ludwigsburg mit 75:79 (39:34) und verpasste es damit, Boden in der Tabelle gutzumachen. Bester Werfer bei den Hausherren war Seth Hinrichs (19 Punkte).

Hamburg - Einen Rückschlag hatten die Towers bereits vor der Partie erlitten. Der zuletzt stark agierende Zach Brown zog sich im Training eine Fußverletzung zu und wird mehrere Wochen fehlen. Den besseren Start in das Spiel erwischten dann die Gäste, die schnell mit 10:3 führten. Dank eines 13:0-Laufes gelang es den Towers jedoch, das Blatt vorerst zu wenden. Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang lange umkämpft. Rund sechs Minuten vor Schluss lagen die Towers dann mit sieben Punkten vorn, gerieten durch einen 11:0-Lauf von Ludwigsburg aber in Rückstand und konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. dpa