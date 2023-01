Towers nach Eurocup-Niederlage: Energie hat gefehlt

Teilen

Unter neuem Cheftrainer Benka Barloschky weiter sieglos. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Neuzugang Anthony Polite hat sich in seinem ersten Einsatz für die Basketballer der Veolia Towers Hamburg gleich zum Topscorer entwickelt. Doch die 74:98 (39:48)-Niederlage seines neuen Clubs im Eurocup-Spiel am Mittwoch bei Turk Telekom Ankara verhinderten auch die 16 Punkte des Schweizers nicht. „Basketball ist bekanntlich ein Spiel der Läufe. Heute hat man das wieder gesehen“, stellte der 25-Jährige später fest und ergänzte:

Hamburg - „Ich hatte das Gefühl, dass es Momente gab, die uns unsere Energie genommen haben. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten.“

Die dritte Pflichtspielniederlage in Serie unter dem neuen Cheftrainer Benka Barloschky war allerdings zu großen Teilen einem schwachen Schlussviertel geschuldet. Bis dahin hatten sich die Hanseaten bei den favorisierten Gastgebern gut geschlagen. In den letzten zehn Minuten wuchs der Rückstand von neun auf 24 Punkte an.

Trotz der achten Niederlage im elften Spiel belegen die Towers in der Gruppe B weiterhin den achten Rang und liegen damit auf Playoff-Kurs. Anders sieht es in der Bundesliga aus. Dort erwartet der Tabelle-13. aus Hamburg am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) das Schlusslicht Löwen Braunschweig. Ein Sieg ist Pflicht, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. dpa