Towers: „Spieler bis ans Limit und darüber hinaus fordern“

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg wird am 13. August in die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Dann bittet Cheftrainer Raoul Korner das neuformierte Team zum ersten gemeinsamen Übungseinheit. Geplant sind 28 Trainingstage, darunter ein Trainingslager vom 17. bis 24. August in Wroclaw (Polen).

Hamburg - Zudem wollen die Towers acht Testspiele bestreiten. Erster Gegner sind am 27. August die Artland Dragons aus Quakenbrück, die in der ProA spielen. Am 11. September gastieren die Hanseaten bei BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves. Am 15. September reist das Team zum Duell mit dem Playoff-Viertelfinalgegner der vergangenen Saison, den Telekom Baskets Bonn.

„Insgesamt ist es uns wichtig, dass gerade die neuen Jungs mithilfe der Testspiele ein Gefühl für das Level in der BBL bekommen“, sagte Korner und kündigte an: „Neben den konditionellen Grundlagen wollen wir zu Beginn unsere defensiven Grundprinzipien und Automatismen erarbeiten, darauf bauen wir dann mit der Zeit auf.“ Der Coach will sein Team „auf eine lange und harte Saison“ einstellen. „Wir werden die Spieler bis ans Limit und darüber hinaus fordern.“ dpa