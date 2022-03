Towers stehen nahezu sicher in den Eurocup-Playoffs

Teilen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich nahezu sicher vorzeitig für die Playoffs im Eurocup qualifiziert. Die Norddeutschen gewannen am Mittwochabend gegen Slask Wroclaw aus Polen 92:86 (51:33). Die Hamburger haben dadurch fünf der bisherigen 13 Spiele gewonnen und stehen damit sicher in den Top-8, sofern der russische Vertreter Lokomotiv Kuban Krasnodar wegen der russischen Invasion in die Ukraine vom Spielbetrieb ausgeschlossen bleibt.

Hamburg – Beide Mannschaften agierten vor 904 Zuschauern im ersten Spielabschnitt auf Augenhöhe. Jaylon Brown schloss das erste Viertel mit einem Drei-Punkte-Wurf ab, so dass die Hanseaten den Spielabschnitt mit einer 23:19-Führung abschlossen. Zu Beginn des zweiten Viertels bauten die Towers ihre Führung mit einem 9:0-Lauf aus, zur Pause hieß es 51:33. Im dritten Spielabschnitt kam das Team aus Polen allerdings bis auf sechs Punkte heran. Mit einem 64:58 ging das Spiel in das letzte Viertel.

Die Towers starteten den finalen Spielabschnitt zwar mit einem 8:0-Lauf. Jedoch rückte Wroclaw gut eine Minute vor Spielende noch einmal bis auf drei Punkte heran. Ein erfolgreicher Dreier von Lukas Meisner zum 91:83 brachte die Entscheidung zugunsten der Hamburger. Meisner war mit insgesamt 23 Punkten auch der erfolgreichste Schütze der Towers. dpa