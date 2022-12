Towers trotz erneuter Niederlage optimistisch

Hamburgs Jonas Wohlfarth-Bottermann wirft den Ball. © Marcus Brandt/dpa

Das erhoffte Erfolgserlebnis für die Veolia Towers Hamburg ist ausgeblieben. Anstatt mit einem Sieg in die Feiertage zu gehen, nimmt der Basketball-Bundesligist die von Cheftrainer Raoul Korner schon zuvor als Ergebniskrise betitelte Misere mit in die Weihnachtszeit. Sein Team hatte am Mittwochabend mit 76:83 im Eurocup gegen Gran Canaria verloren.

Hamburg - Wettbewerbsübergreifend haben die Hanseaten nunmehr zehn von elf Partien verloren. Dass den Towers (8.) ausgerechnet gegen die favorisierten Spanier (2.) ein Ausrufezeichen gelingen würde, wäre indes eine große Überraschung gewesen. Dementsprechend fiel das Fazit von Korner aus: „Man hat heute gesehen, dass wir gegen ein sehr gutes Team gespielt haben. In den wichtigen Momenten haben sie immer die richtige Entscheidung getroffen.“

Über seine Auswahl meinte er: „Wir waren aber nicht in der Lage, sie unter dem Korb entscheidend zu stoppen. Die Aggressivität, die wir gebraucht haben, um sie aus ihrer Komfortzone zu bekommen, haben wir erst zu spät gefunden.“ Dieses sei erst Mitte des dritten und zu Beginn des vierten Viertels der Fall gewesen. „Da hatte ich den Eindruck, dass wir richtig im Spiel waren“, meinte Korner.

Kendale McCullum sah trotz der erneuten Niederlage ebenfalls positive Aspekte. „Wir haben aber auch unter Beweis gestellt, dass wir auf einem sehr hohen Level spielen können. Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt, wir müssen mit Disziplin, Fokus und Härte spielen - dann können wir mit allen Teams um den Sieg spielen“, sagte der Spielmacher. Das habe man phasenweise gegen Gran Canaria sehen können. Ein paar mehr dieser guten Phasen wird es jedoch brauchen, um die kommende Aufgabe in der BBL am 27. Dezember (19.00 Uhr) gegen EWE Baskets Oldenburg mit Ex-Towers-Coach Pedro Calles zu meistern.

Die Hamburger müssen dabei auf Jonas Wohlfarth-Bottermann verzichten. Der Center ist für ein Bundesliga-Spiel gesperrt worden. Im Spiel gegen die Rostock Seawolves (76:82) am vergangenen Sonntag war er wegen „einer groben Unsportlichkeit“ disqualifiziert worden. Zudem muss der 32 Jahre alte Nationalspieler eine Geldstrafe zahlen. dpa