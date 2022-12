Towers unterliegen auch Oldenburg

Die Niederlagenserie der Voelia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga setzt sich fort. Am Dienstag unterlagen die Hanseaten den EWE Baskets aus Oldenburg in der mit 3400 Zuschauern ausverkauften Inselparkhalle unglücklich mit 95:96 (47:53) und gingen damit zum sechsten Mal in Serie als Verlierer vom Feld. Dabei hatten die Hanseaten auf ihren erkrankten Cheftrainer Raoul Korner sowie den gesperrten Jonas Wohlfarth-Bottermann verzichten müssen.

Hamburg - Betreut wurde die Mannschaft von Korners Assistent Benka Barloschky.

Nach ausgeglichenem Beginn waren die Towers Mitte des ersten Viertels ins Hintertreffen geraten. Dank eines spielfreudigen Kendale McCullum und Ziga Samar konnten die Hanseaten bis Mitte des zweiten Spielabschnitts jedoch den Anschluss halten, bis es Oldenburg gelang, sich mit zwei erfolgreichen Dreiern deutlicher abzusetzen.

Nach der Pause hatten sich die Towers dann deutlich besser auf den Gegner eingestellt. Mit einem 9:0-Lauf zum 66:63 schafften die Hanseaten sogar die vorläufige Wende, gaben die Führung aufgrund von Fouls und Ballverlusten am Ende des dritten Viertels aber wieder aus der Hand. Im dramatischen Schlussabschnitt kamen die Towers knapp sieben Sekunden vor dem Ende nach einem Dreier von James Woodard zum umjubelten Ausgleich. Doch DeWayne Russell sorgte kurz darauf mit einem verwandelten Freiwurf für die Entscheidung. Bester Towers-Werfer war McCullum mit 25 Punkten. dpa