Towers verlieren mit Barloschky weiter: Niederlage in Ankara

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Trainer Benka Barloschky muss auch nach seinem zweiten Pflichtspiel mit den Hamburg Towers auf den ersten Sieg warten. Der norddeutsche Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend im EuroCup beim türkischen Verein Turk Telekom Ankara mit 74:98 (39:48). Dies war in dem europäischen Wettbewerb die vierte Niederlage in Folge. Die Hanseaten stehen in der Gruppenphase bei einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen.

Ankara - Anthony Polite, der zuletzt für den französischen Meister und Euroleague-Teilnehmer LDLC Asvel Villeurbanne spielte und erst in der vergangenen Woche verpflichtet wurde, gab sein Debüt für die Hanseaten und war mit 16 Punkten gleich der erfolgreichste Werfer seiner Mannschaft. Überhaupt fanden die Hamburger gut in die Partie und beendeten das erste Viertel mit einem Zwischenstand von 19:19. Im zweiten Viertel zogen die Türken mit neun Punkten davon, sodass es mit einem 48:39 zugunsten des Gastgebers in die Halbzeitpause ging.

Im dritten Abschnitt spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe und erzielten jeweils 22 Punkte. Bei einem Rückstand von 61:70 befanden sich die Towers zu Beginn des Schlussviertels noch in Reichweite, mussten die Mannschaft aus Ankara dann allerdings davonziehen lassen. Das nächste Spiel der Towers findet am Samstag in Hamburg in der Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig statt. dpa