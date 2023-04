Towers verpassen Überraschung in Bonn - Saisonaus für Davis

Towers Hamburg waren bei Spitzenreiter Bonn gefordert. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga verpasst. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky bei Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn mit 66:76 (37:45) und kassierte damit im 26. Spiel die 17. Niederlage. Bonn feierte hingegen auch im 13. BBL-Heimspiel in dieser Saison einen Sieg. Bester Hamburger Werfer war Ryan Taylor mit 17 Punkten.

Hamburg - Nach einem ausgeglichenen Beginn gerieten die Towers ab Mitte des ersten Viertels zunehmend ins Hintertreffen und lagen zwischenzeitlich schon mit sieben Punkten zurück. Bonn war auch im zweiten Abschnitt lange Zeit das effektivere Team, doch den Hanseaten gelang es kurz vor der Pause, den Rückstand wieder zu verkürzen und damit die Chance auf eine Überraschung zu wahren.

Die schien im dritten Viertel dann mit zunehmender Spieldauer Gestalt anzunehmen. Bis zur 36. Minute hatten sich die Towers auf 49:50 herangekämpft, mussten den Gastgeber danach aber wieder ziehen lassen.

Wenige Stunden vor der Partie hatten die Towers das Saisonaus für Jordan Davis nach nur drei Partien bekannt gegeben. Der erst vor einigen Wochen verpflichtete US-Amerikaner wird sich zeitnah einer Operation am linken Handgelenk unterziehen und nicht mehr zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. dpa