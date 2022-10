Towers vor Bayern-Spiel: „Müssen an unserem Limit agieren“

Bayreuths Trainer Raoul Korner steht an der Seitenlinie. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Erst das Aus im BBL-Pokal, dann die Niederlage im Eurocup - und am Samstag (20.30 Uhr) kommt in der Basketball-Bundesliga auch noch der FC Bayern München: Für die Veolia Towers Hamburg könnte es im goldenen Oktober eine triste Woche werden. Die Gründe für die vergangenen Niederlagen, so glauben die Hanseaten, sind aber hausgemacht. „Wir haben uns vor allem hinsichtlich des letzten Spieles ein paar Situationen angeschaut, wo wir Turnovers gehabt haben, die absolut vermeidbar waren.

Hamburg - Und Rebounding war auch ein großes Thema“, sagte Cheftrainer Raoul Korner am Donnerstag.

Die Befürchtung, bei einer möglichen dritten Niederlage in Folge in eine Abwärtsspirale zu geraten, habe er aber nicht. „Wir sind ja auch nach drei Siegen nicht abgehoben, haben uns auf die Schultern geklopft und Party gemacht. Wir versuchen jetzt, nicht von einem Extrem in das andere zu kommen.“

Mit Blick auf die Gäste sagte der Österreicher, dass sein Team eine sehr physische Mannschaft erwarte, „die mehr von draußen wirft als in den Jahren zuvor“. Es werde daher eine Mega-Aufgabe für seine Profis. „Wir müssen an unserem absoluten Limit agieren - sowohl von der Einsatzbereitschaft wie auch von der Aggressivität.“ Offen ist, ob James Woodard (Magen-Darm-Infekt) mitwirken kann. dpa