Towers weiter im Abwärtstrend: Niederlage auch gegen Niners

Die Veolia Towers Hamburg haben den Rückenwind aus dem Sieg im Eurocup am vergangenen Mittwoch gegen Hapoel Tel Aviv nicht nutzen können. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner in der Basketball-Bundesliga den Niners Chemnitz mit 81:104 (44:54). Für die Hanseaten war es die vierte BBL-Niederlage nacheinander. Lukas Meisner erzielte die meisten Punkte (27) bei den Hausherren.

Hamburg - Im ersten Viertel entwickelte sich das Spiel zu der erwartet engen Partie, auch wenn sich die Hamburger zwischenzeitlich mal vier Punkte Vorsprung hatten. Im weiteren Verlauf taten sich die Hanseaten dann aber schwer, die Offensivaktionen der Gäste zu unterbinden. Und sie vergaben ihrerseits eine Reihe von Würfen aus der Nahdistanz.

Im dritten Abschnitt sah es für kurze Zeit so aus, als ob die Towers dem Spiel noch eine Wendung geben könnten. Marvin Clark verkürzte per Dunking den Rückstand auf fünf Punkte. Mehr aber war für die Hanseaten vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle nicht drin. Im Schlussviertel traten die Niners dann wieder als das klar bessere Team auf.

Am kommenden Sonntag (20.30 Uhr) steht für die Towers das nächste BBL-Duell an. Das Korner-Team gastiert dann bei Aufsteiger Rostock Seawolves, der sich bei den EWE Baskets Oldenburg unter Ex-Towers-Coach Pedro Calles mit 90:99 geschlagen geben mussten. dpa