Towers wollen gegen Bamberg an Bayern-Sieg anknüpfen

Towers-Trainer Benka Barloschky ist zufrieden mit der Vorbereitung seines Teams. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Nach etwas mehr als zwei Wochen Länderspiel-Pause wollen die Veolia Towers Hamburg gegen Brose Bamberg ihren Aufwärtstrend in der Basketball-Bundesliga bestätigen. Um sich am Freitag (19.00 Uhr) in der Inselparkhalle mit einem Sieg gegen den Playoff-Kandidaten weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen, müsse sein Team aber verstehen, wie es zuletzt gegen Bayreuth und Bayern gewonnen hat, betonte Cheftrainer Benka Barloschky:

Hamburg - „Die Errungenschaft gegen Bayern war, deren Run zu stoppen, dass wir reagieren konnten und es nach Hause gebracht haben.“

Zudem erhofft sich der Coach einen positiven Effekt davon, dass er seit der Übernahme des Teams das erste Mal überhaupt mehrere Einheiten am Stück mit der Mannschaft absolvieren konnte. „Wir haben das genutzt, um Details, die wir vorher besprochen haben, zu festigen. Noch einmal von klein auf anzufangen und darzustellen, wie wir angreifen und verteidigen wollen, um dann Schritt für Schritt immer mehr oben draufzubauen.“

Befürchtungen, dass seine Mannschaft ungeachtet des Ausfalls von James Woodard (Knieverletzung) und des Abschieds von Spielmacher Kendale McCullum nun aufgrund der Pause wieder aus dem Tritt geraten könnte, hat der 35-Jährige offenbar nicht. „Die Energie, mit denen die Spieler zu den ersten Einheiten zurückgekehrt sind, die waren schon anders. Denn natürlich bist du irgendwann körperlich und auch mental müde“, sagte er. „Die paar Tage, die wir nicht in der Halle gestanden und in denen wir nicht an Basketball gedacht haben, die haben gutgetan.“ dpa