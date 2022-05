Trotz Abstiegskampf: Luchse-Coach will keinen Druck aufbauen

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen ihren Heimvorteil nutzen, um den Relegationsplatz in der Bundesliga zu verteidigen. Vor der Partie gegen den Tabellensechsten HSG Blomberg-Lippe am Mittwoch (19.30 Uhr) betonte Trainer Dubravko Prelcec jedoch: „Obwohl wir in unserer momentanen Situation jeden Punkt brauchen, will ich den Druck auf meine Mannschaft nicht aufbauen, sondern schauen, was möglich ist.“

Hamburg - Die vergangenen Partien gegen die HSG seien immer umkämpft gewesen. „Das müssen wir am Mittwoch ebenfalls erreichen“, forderte Prelcec.

Der Buxtehuder SV empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr die Sport-Union Neckarsulm. Es handelt sich um die Hinspiel-Paarung. Diese hätte eigentlich im Januar stattfinden sollen, musste aber aufgrund von Corona-Fällen bei den Gästen verschoben werden. „Es ist natürlich ein komisches Gefühl, am fünftletzten Spieltag gegen einen Gegner das erste Mal zu spielen“, sagte Trainer Dirk Leun. Unabhängig davon will der Tabellendritte beide Punkte holen. dpa