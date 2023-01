Trotz hohen Umsatzes Millionenverlust bei der Hamburg Messe

Bernd Aufderheide (r), Vorsitzender der Geschäftsführung, Hamburg Messe und Congress GmbH, und Uwe Fischer, Geschäftsführer, Hamburg Messe und Congress GmbH, sprechen auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz. © Christian Charisius/dpa

Nach zwei Corona-Krisenjahren hat die Messe Hamburg im vergangenen Jahr den zweithöchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte verbucht, aber trotzdem einen Millionenverlust eingefahren. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 108,7 Millionen Euro umgesetzt worden, fast zwölf Millionen Euro mehr als geplant, sagte Geschäftsführer Uwe Fischer am Donnerstag.

Hamburg - Wegen steigender Kosten für Dienstleistungen und Hygienemaßnahmen, aber auch Investitionen und Modernisierungen sei dennoch ein Minus in Höhe von 15,2 Millionen Euro aufgelaufen. In diesem Jahr rechne die Hamburg Messe mit einem Umsatz in Höhe von 73,1 Millionen Euro. Für ein ungerades Jahr sei das zwar der höchste Umsatz der Geschichte. Gleichwohl geht die Messe auch 2023 von einem negativen Jahresergebnis aus. dpa