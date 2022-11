Tschentscher betont Bedeutung des Föderalismus in Krise

Teilen

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und Bundesratspräsident, spricht. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der neue Bundesratspräsident, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, hat die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gerade in Krisenzeiten betont. Bei seiner Antrittsrede am Freitag sprach er von „bewegten Zeiten“, in denen im Bundesrat in Abstimmung mit dem Bund weitreichende Beschlüsse gefasst werden müssten - etwa bei der Aufnahme von Flüchtlingen, der Sicherung der Energieversorgung oder der Abfederung der Kostenexplosion für Bürger und Unternehmen.

Berlin - „Gelegentlich knirscht es dann auch im Getriebe des Föderalismus - nicht, weil das System schwach ist, sondern weil die Belastungen groß sind“, sagte der SPD-Politiker. Als Beispiel nannte er das Bürgergeld, das nach einer Einigung im Vermittlungsausschuss von beiden Parlamentskammern beschlossen werden sollte.

Die Beratungen des Bundesrates seien vom Willen geprägt, Konsens herzustellen und Kompromisse zu finden. Das gelte auch im Verhältnis zum Bund, sagte er an Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) gerichtet.

Dieser lobte die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine stehe mach jetzt vor einer noch „viel größeren Krise“, auf die man in den vergangenen Monaten schnell reagiert habe. „Wir zeigen mit unserem Handeln, dass der russische Präsident sich auch hier geirrt hat. Der kollektive Westen - wie er uns nennt - ist nicht schwach. Im Gegenteil: Wir stehen in Krisen zusammen, wir sind in der Lage, schnell und entschlossen zu handeln. Unsere Demokratie lebt, unser Fäöderalismus funktioniert.“ dpa