Tschentscher warnt vor Wegbrechen der Industrieproduktion

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. © Fabian Sommer/dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich besorgt über die Gasversorgung geäußert und vor Auswirkungen auf die Industrieproduktion gewarnt. „Sollte die Gaslieferung aus Russland nicht wie vereinbart fortgeführt werden, kommen wir in eine kritische Lage“, sagte er am Freitag nach Beratungen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der norddeutschen Bundesländer mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über die Energiekrise in Berlin.

Berlin - Er mache sich Sorgen nicht nur um die privaten Verbraucher. „Es bleibt wichtig, dass wir auch die Industrie im Auge behalten. Wir können zu einer Energiekrise und zu einer Inflationskrise nicht auch noch gebrauchen, dass uns wichtige Industrieproduktionen wegbrechen.“

Es setze deshalb darauf, „dass wir ab sofort alles dafür tun, den Gasverbrauch soweit einzuschränken, wie es geht. Dass wir die Vorräte befüllen, so schnell es geht“, sagte der Bürgermeister. „Und dass wir vom Bund Hinweise bekommen, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit wir - auch wenn die Lage noch kritischer wird - das Richtige tun, um über den nächsten Winter zu kommen.“

Das Treffen in Berlin fand im Rahmen der sogenannten Konferenz Norddeutschland (KND) in der Bremer Landesvertretung statt. dpa