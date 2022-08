Tunnelwartung auf A7 in Stellingen: Arbeiten auch auf A1

Wegen einer Wartung des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen müssen sich Autofahrer kommende Woche in den Nächten von Montag bis Freitag auf Einschränkungen einstellen. Der Verkehr werde jeweils in beiden Richtungen durch nur eine Tunnelröhre geführt, teilte die Autobahn-GmbH Nord mit. Auch die Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Schnelsen werde gesperrt, und zwar in den ersten beiden Nächten in Richtung Norden (Flensburg/Heide) und in den beiden folgenden Nächten in Richtung Süden (Hannover).

Hamburg - Die Technik des Tunnels muss halbjährlich überprüft und das Bauwerk gereinigt werden.

Einschränkungen kündigte die Autobahngesellschaft auch für die A1 zwischen dem Dreieck Hamburg-Südost und der Anschlussstelle Harburg an. In der Nacht zum Donnerstag beginnen Markierungsarbeiten, zunächst in Fahrtrichtung Süden (Bremen). Ab Freitagabend werden die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Nord (Lübeck) fortgesetzt. Nachts sollen dafür jeweils zwei Fahrspuren gesperrt werden, so dass dem Verkehr im Baustellenbereich nur eine Spur bleibt. Die Arbeiten dauern den Angaben zufolge bis zum 17. September. dpa