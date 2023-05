Turnier startet mit erster Derby-Qualifikation

Cassandra Orschel aus Polen auf Dacara E während der Siegerehrung. © Stefan Lafrentz/dpa/Archivbild

Fünf Tage Reitspektakel in Hamburg. Gleich zum Auftakt geht es für die Derby-Kandidaten in die erste Qualifikation. Der Turnierklassiker öffnet in diesem Jahr ein neues Kapitel.

Hamburg - Mit der ersten Qualifikation zum 92. Spring-Derby startet am Mittwoch (13.50 Uhr) das Traditionsturnier in Klein Flottbek. Die Prüfung ist mit 26.500 Euro ausgeschrieben und der erste Test für den Höhepunkt am Sonntag (14.00 Uhr) in Hamburg. Die für Polen startende Titelverteidigerin Cassandra Orschel gilt nach ihrem Coup im Vorjahr als eine der Mitfavoritinnen auf den Gewinn des „Blauen Bandes“. Die in der Nähe von Rendsburg lebende 30-Jährige war 2022 erst die fünfte Siegerin in der nun 103-jährigen Geschichte des Springens.

Das Derby-Turnier startet in diesem Jahr zugleich ein neues Kapitel. Erstmals seit 2008 ist Hamburg nicht mehr Teil der Global Champions Turnier. Auch ohne Millionenserie ist es Turnierchef Volker Wulff gelungen, den Fünf-Sterne-Status der Veranstaltung zu erhalten.

Der Große Preis - bislang Teil der Global Champions Tour - ist weiter mit 300.000 Euro dotiert und neben dem Derby der zweite Höhepunkt des Turniers-Klassikers. Unter anderem sind die Olympiasieger Ben Maher aus Großbritannien und Steve Guerdat aus der Schweiz sowie Europameister André Thieme aus Plau am See am Start. Das Preisgeld für das Spring-Derby wurde noch einmal von 120.000 auf 153.000 Euro angehoben.

Laut Chef-Organisator Wulff lief der Vorverkauf so gut wie noch nie. Bis zum Sonntag hofft er auf deutlich mehr als 90.000 Zuschauer. dpa