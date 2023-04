U4-Verlängerung: Mehrere Sperrungen im Hamburger Osten

Fahrgäste gehen zu den U2- und U4-Bahnsteigen im U-Bahnhof Jungfernstieg. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Für das Kreuzungsbauwerk Horner Rennbahn, das die Verlängerung der U4 ermöglichen soll, werden ab Mai bestehende Tunnel abgebaut und die Tunnel der U-Bahn-Linien 2 und 4 übereinander gelegt. Durch die Verlängerung Richtung Horner Geest sei es 13 000 Menschen erstmals möglich, das Hamburger U-Bahn-Netz fußläufig zu erreichen, teilte die Hamburger Hochbahn am Mittwoch mit.

Hamburg - Für die Bauarbeiten sind demnach mehrere Sperrungen möglich: So ist am 27. April ab 21 Uhr die Strecke vom Berliner Tor bis Billstedt gesperrt. Vom 28. April bis zum 1. Mai fallen die Bahnen zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Horner Rennbahn aus, einen Tag darauf fahren keine Bahnen zwischen Rauhes Haus und Billstedt. Am 3. Mai startet dann die eigentliche, knapp ein Jahr lange Unterbrechung der U2 und U4 zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße.

Dafür habe die Hochbahn ein Mobilitätskonzept erstellt, um den Fahrgästen einen leistungsfähigen Ersatzverkehr anbieten zu können. Hierzu gehöre vor allem der Direktbus, so Hochbahn-Verkehrsplaner Lykourgos Tsirigotis.

Ende 2026 soll die U4-Verlängerung mit den beiden Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest dann für alle Fahrgäste nutzbar sein. dpa