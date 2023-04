Überfall auf Tankstelle in Hamburg-Bergedorf

In Hamburg-Bergedorf hat in der Nacht zum Sonntag ein bislang unbekannter Täter versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Der Täter habe einen 35-jährigen Kunden, sowie einen 43-jährigen Angestellten dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide blieben demnach unverletzt.

Hamburg - Da der Angestellte sich zur Wehr gesetzt habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Täter floh laut der Polizei schließlich ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa