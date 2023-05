Überfall in Hamburg-Langenhorn: Verdächtiger ermittelt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Hamburg-Langenhorn im Dezember hat die Polizei nun einen 14-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermittelt. Der Jugendliche war bereits im April wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine Spielhalle in Norderstedt festgenommen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Hamburg - Im Zuge der Ermittlungen habe es Hinweise darauf gegeben, dass der 14-Jährige auch für den Überfall auf die Langenhorner Tankstelle verantwortlich sein dürfte, sagte der Sprecher. Bei dem Überfall hatte der Täter vermutlich mit einer Gaspistole auf den Tankstellen-Mitarbeiter geschossen und war mit der Beute geflohen. Der Überfallene wurde nicht verletzt. dpa