Überraschung in Hamburg: Erste Corona-Regeln fallen schon Samstag

Das kommt etwas überraschend. In Hamburg tritt am 19. März eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Und diese beinhaltet schon erste Lockerungen.

Hamburg – Jetzt also doch! Nachdem der Senat unter der Woche auf der Landespressekonferenz noch mitgeteilt hatte, dass alle derzeit geltenden Coronaregeln in Hamburg wohl bis 2. April 2022 bestehen bleiben werden, fallen nun doch erste Maßnahmen schon am Samstag, 19. März 2022, weg. Also einen Tag vor dem angekündigten Freedom Day, der in Hamburg aufgrund von hohen Infektionszahlen aber auf den 2. April vertagt wurde.

Ginge es nach Bürgermeister Peter Tschentscher, würde die Maskenpflicht im Supermarkt übrigens auch über den 2. April hinaus bestehen bleiben. Dies wäre jedoch nur möglich, wenn in Hamburg die sogenannte Hotspot-Regelung greift.