UKE startet Programm zur Prävention von Kindesmissbrauch

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat ein Online-Präventionsprogramm gegen sexuellen Kindesmissbrauch gestartet. „Prevent it“ richte sich an Menschen, die sexuelles Interesse an Kindern haben und dem entgegenwirken möchten, teilte das UKE am Mittwoch mit. Das kostenlose Programm basiere auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen und werde über neun Wochen mit individueller Unterstützung durchgeführt.

Hamburg - Die Teilnehmenden werden über verschlüsselte Foren im Darknet und über Anzeigen in Suchmaschinen sowie in sozialen Medien angesprochen.

Polizeibehörden in Schweden, Deutschland und Portugal werden zudem Menschen, die eines Sexualverbrechens an Kindern verdächtigt werden, zur Teilnahme ermutigen. Die Teilnehmenden bleiben dabei anonym. „Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist ein großes Problem in der EU und weltweit, das leider mit dem technologischen Fortschritt zuzunehmen scheint“, sagte Projektkoordinator Prof. Peer Briken. Das Online-Programm ist auf Englisch, Deutsch, Schwedisch und Portugiesisch verfügbar. dpa