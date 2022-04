Hilfe für Kinder aus der Ukraine: Besonderes Angebot in Hamburg gestartet

Von: Kevin Goonewardena

Großen Andrang bei der Eröffnung eines neuen Hilfsprojekts im Hamburger Kulturzentrum Schrødingers. Was das Hilfsprojekt für Ukraine Geflüchtete so besonders macht.

Hamburg – Dass das Kulturzentrums Schrødingers im Hamburger Schanzenviertel* mehr als eine übliche Veranstaltungslocation für Livemusik, Partys, Lesungen oder Poetry Slams ist, lässt schon das selbst ausgelobte Motto erahnen: „Kultur, Kulinarik und soziale Projekte.“ Und so kochte im Winter 2020 etwa Star-Koch Tim Mälzer für Obdachlose, mehr als 500 Hilfsbedürftige kamen. Seit der Corona-Pandemie betreibt das Schrödingers die größte Lebensmittelausgabe Hamburgs, wie es auf der Website heißt. Bei „Liebe in Tüten“ können Bedürftige jeden Montag fertig gepackte Lebensmitteltüten im Kulturzentrum abholen. Jetzt initiierten die Macher eine Ukraine-Hilfsaktion speziell für Kinder, berichtet 24hamburg.de.

Schrödingers City Kids nennt sich der neue Begegnungsort für geflüchtete Familien auf dem Gelände der Kulturstätte und soll eine Oase für geflüchtete Familien sein, in der die Schrecken des Krieges und die Schwierigkeiten des Alltags für ein paar Stunden in den Hintergrund geraten können. Montag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Kinder jonglieren, sich schminken lassen, auf dem Spielplatz toben, auch eine Hüpfburg, Zuckerwatte und Bratwurst gibt es.

Doch auch wer Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache – Mütter können im Schrödingers mit ihren Kindern Dank Leyla Oehlrich und ihrem Team Deutsch lernen – oder beim Stellen von Anträgen benötigt, wird beim Schrödingers City Kids-Projekt fündig. Zur Eröffnung am Ostermontag kamen rund 1000 Ukrainer und Ukrainerinnen. Das berichtet das Hamburger Abendblatt.

Die Schirmherrschaft für das Projekt hat die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Dr. Iryna Tybinka, übernommen.

