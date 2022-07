Ukraine-Krieg stellt Verfassungsschutz vor Herausforderungen

Andy Grote (SPD), Senator für Inneres und Sport in Hamburg, spricht. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellt auch den Hamburger Verfassungsschutz vor neue Herausforderungen. So hätten die Beratungen des Landesamtes zur Spionageabwehr seit dem russischen Einmarsch erheblich zugenommen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichts 2021.

Hamburg - Wie in ganz Deutschland mache sich die „hybride Bedrohung“ auch in Hamburg bemerkbar. So werde das militärische Vorgehen Russlands von Versuchen der Einflussnahme und Cyberangriffen begleitet. Bundeskanzler Olaf Scholz habe von einer Zeitenwende gesprochen, sagte Grote. „Das lässt sich auch für den Bereich des Verfassungsschutzes sagen.“

Zudem sei im Extremismusbereich der sogenannten Delegitimierer, die sich bisher vor allem im Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden hätten, zunehmend „pro-russiche Attitüden“ festzustellen, sagte Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß.

Die Zahlen der Rechts- und Linksextremisten sowie der Islamisten in Hamburg veränderten sich dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr kaum. Ebenso die Bedrohungslage: „Rechtsextremismus ist über alles betrachtet weiterhin die größte Bedrohung für die Demokratie“, sagte Grote. dpa