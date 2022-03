Ukrainische Geflüchtete: DRK errichtet Notunterkunft in wenigen Stunden

Von: Sebastian Peters

In jeden Raum werden vier Matratzen ausgelegt. © Sebastian Peters

Das Rote Kreuz versucht das, was eigentlich unmöglich ist. Den geflohenen Menschen aus der Ukraine, die Angst um Leib und Leben hatten, ein „Zuhause“ zu bieten.

Hamburg – Der Krieg in der Ukraine* erschüttert die ganze Welt. Durch den Einmarsch russischer Kämpfer müssen immer mehr Ukrainer ihr eigenes Land verlassen. Um die Flucht vor den Bomben-Putins so „einfach“ wie möglich zu gestalten, gibt es mehrere Hilfsangebote.

Wie das Deutsche Rote Kreuz hilft und wie die Notunterkunft in den Hamburger Messehallen aussieht, erfahren Sie bei 24hamburg.de*

In wenigen Stunden haben Helfer hunderte Feldbetten aufgebaut, Wände aufgestellt und Wohnräume geschaffen. Der Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, Matthias Moll, dazu: „Wir können bis zu 1.000 Flüchtlingen aktuell in der Halle unterbringen." Der Kreisbereitschaftsleiter weiter: „Das ist eine humanitäre Aufgabe, dafür ist man in solch ein Verein gegangen. Das ist eine ursprüngliche Rot-Kreuz-Aufgabe", sagt er gegenüber 24hamburg.de.