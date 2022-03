Ukrainische Generalkonsulin ruft zu Schweigeminute auf

Natalia Klitschko spricht bei der Auftaktkundgebung vor der Europa Passage am Jungfernstieg. © Jonas Walzberg/dpa

Tausende Menschen haben sich am Samstag in Hamburg versammelt, um ein Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine zu setzen. „Lasst uns gemeinsam Nein sagen zum Krieg“, rief die ukrainische Generalkonsulin den Demonstranten zu, die zuvor um eine Schweigeminuten gebeten hatte. Der Kampf gehe weiter „und wir müssen ihn gewinnen“. Unter den Demonstranten waren Menschen unterschiedlicher Generationen, darunter Kinder und Familien.

Hamburg - Viele hatten Ukraine- und EU-Flaggen dabei. Auf Plakaten waren Sprüche wie „Stop Putin stop war“, „Frieden schaffen“ „Stop war - Stand with Ukraine“ oder einfach „Peace“ zu lesen.

Zu der Demonstration in der Innenstadt hatte die Ukrainische Diaspora aufgerufen. Unterstützt wird sie von vielen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Laut Polizei wird mit rund 50 000 Teilnehmern gerechnet. Unter dem Motto „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“ sollte der Demonstrationszug vom Jungfernstieg aus Richtung Hauptbahnhof und weiter bis zum ukrainischen Generalkonsulat am Mundsburger Damm an der Außenalster führen.

Erst am Donnerstag hatten Zehntausende überwiegend junge Menschen bei einer Fridays-for-Future-Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. dpa