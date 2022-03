Ukrainischer FIFA-Schiedsrichter für Hamburger Amateurspiele

Der ukrainische Fußball-Schiedsrichter Denys Shurman wird Spiele in Hamburg leiten. Der Referee sei zu Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine vor einem Monat mit seiner Familie in die Hansestadt geflohen, teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Donnerstag mit.

Hamburg - Die ersten Einsätze des Unparteiischen sind am 2. April das Oberliga-Spiel SV Curslack-Neuengamme – TSV Buchholz 08 und am 5. April die Landesliga-Partie Raspo Uetersen gegen TuRa Harksheide.

Der ukrainische Verband hatte dem europäischen Fußball-Verband UEFA den neuen Aufenthaltsort von Shurman weitergegeben. Daraufhin bat die UEFA den Deutschen Fußball-Bund (DFB), den Schiedsrichter „kurzfristig in den Spielbetrieb zu integrieren“.

„Wir als Verbands-Schiedsrichterausschuss des Hamburger Fußball-Verbands kommen dieser Aufgabe natürlich sehr gerne nach“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Christian Soltow laut HFV-Mitteilung.

Shurman werde zunächst einige Spiele in den Hamburger Spielklassen sowie der Regionalliga Nord pfeifen. Der 35-Jährige leitete bisher 44 Spiele in der ersten Liga der Ukraine. Nach Angaben des HFV spricht er fließend Englisch und hat sich im Rahmen des Besuchs des Spiels Bramfelder SV - FC Union Tornesch ein Bild der Hamburger Oberliga gemacht. Assistieren werden ihm die Hamburger Oberliga-Schiedsrichter Marco Kulawiak und Björn Lassen an den Seitenlinien. dpa