Umfrage: Menschen nutzen zunehmend mehr Rad und ÖPNV

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Hamburg legen die Menschen immer mehr Wege entweder mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zurück. Das geht aus einer Umfrage hervor, die Verkehrssenator Anjes Tjarks am Montag präsentierte.

Hamburg - Der Anteil von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr stieg von 64 auf 68 Prozent - und das, obwohl deutlich weniger Wege zu Fuß zurückgelegt wurden, dieser Wert sank von 29 auf 22 Prozent. Den höchsten Anstieg verzeichnete der Radverkehr mit einem Plus von 7 Punkten auf 22 Prozent. Der ÖPNV legte seit 2017 von 22 auf 24 Prozent zu. Bis 2030 strebt der rot-grüne Senat an, dass 80 Prozent aller Wege mit dem Rad, zu Fuß und per ÖPNV zurückgelegt werden.

Der sogenannte „motorisierte Individualverkehr“ ging im Vergleich zur letzten Erhebung 2017 zurück - damals wurden so noch 36 Prozent aller Strecken zurückgelegt, nun nur noch 32 Prozent.

Im Vergleich zu 2017 ging die Mobilität in Hamburg auch insgesamt zurück: Summierten sich die in der Stadt zurückgelegten Wege damals noch auf 5,8 Millionen Kilometer pro Tag, waren es im vergangenen Jahr nur noch 5,3 Millionen. Laut Behörde ist das ein Corona-Effekt - vor der Pandemie arbeiteten nur 15 Prozent aller Beschäftigten einen oder mehrere Tage im Homeoffice, waren es 2022 genau 40 Prozent.

Für die repräsentative Umfrage waren im Frühjahr und Herbst vergangenen Jahres mehr als 8000 Hamburgerinnen und Hamburger befragt worden. Die Zahlen zeigten, dass die Mobilitätswende in Hamburg deutlich vorankomme, sagte der Grünen-Politiker Tjarks. dpa