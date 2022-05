Universum-Boxer Kossobutski hofft nach Sieg auf WM-Kampf

Profiboxer Schan Kossobutski kommt einer WM-Chance immer näher. Der kasachische Schwergewichtler aus dem Hamburger Universum-Boxstall besiegte am Samstagabend vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Arena im Wilhelmsburger Inselpark den Franzosen Johann Duhaupas durch technischen K.o. in der fünften Runde. Der 33-jährige Kossobutski sicherte sich den internationalen Titel des WBC, der ihn in der Rangliste voranbringt.

Hamburg - „Wir wollen die Weltspitze im Schwergewicht aufmischen. Den Anfang wird Schan Kossobutski machen“, sagte Universum-Chef Ismail Özen-Otto. Von 18 Profikämpfen hat der Kasache 17 durch K.o. gewonnen. „Nun rückt Schan in die Top 10 der WBC. Wir müssen am 2. Juli das Duell zwischen Joe Joyce und Joseph Parker abwarten. Der Sieger daraus wird sich Schan stellen müssen. So sind die Regeln“, sagte Özen-Otto, der einen WM-Kampf in Deutschland veranstalten möchte. „Wir haben dazu die finanzielle Power“, meinte er.

Der Universum-Chef hatte erneut einen Showkampf zweier Youtuber im Programm. „Auf unseren Youtube-Kanal konnten wir knapp 1,4 Millionen Follower registrieren“, verkündete der umtriebige Boxmanager. dpa