Universum-Boxer will mit nächstem Sieg zum WM-Kampf

Teilen

Der Kampfabend des Universum-Boxstalls am 21. Mai in Hamburg-Wilhelmsburg ist bis auf 120 Karten ausverkauft. 4600 Zuschauer werden in der Arena im Inselpark erwartet. Hauptkampf ist das Schwergewichtsduell zwischen Universum-Boxer Schan Kossobutski und dem 41-jährigen Franzosen Johann Duhaupas um den internationalen WBC-Titel. Der Sieger soll das Recht auf einen WM-Kampf erhalten.

Hamburg - Nach derzeitigem Stand darf der Hamburg-Sieger gegen den Gewinner des WM-Kampfes zwischen dem Neuseeländer Joseph Parker und dem unbesiegten Briten Joe Joyce antreten. In diesem Duell soll die Nachfolge von WBC-Weltmeister Tyson Fury geklärt werden, der erst vor wenigen Tagen seinen Rücktritt erklärte. „Gewinnt Kossobutski, könnte der Kampf noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres stattfinden“, sagte Universum-Chef Ismail Özen-Otto und betonte: „Wir wollen die Königsklasse des Boxens nach Deutschland holen.“

Der 33 Jahre alte Kasache Kossobutski ist in 17 Profikämpfen unbesiegt, davon hat er 16 durch K.o. gewonnen. „Der Junge hat das Zeug zum Weltmeister“, sagte Özen-Otto.

Im zweiten Hauptkampf steigt Leichtgewichtstalent Dsmitry Asanau in den Ring. Der 25 Jahre alte Weißrusse hat erst zwei Profikämpfe absolviert, als Amateur aber 107 Kämpfe bestritten. Sein Gegner ist der erfahrene Mexikaner Marcos Villasana, der von 33 Kämpfen 27 gewonnen hat. Auch Asanau soll schon bald um Titel kämpfen. dpa