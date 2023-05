Urteil gegen Linksextremisten: Proteste auch in Hamburg

Rund 400 Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg gegen die Verurteilung von vier mutmaßlichen Linksextremisten in Dresden protestiert. Die Anhänger der linken Szene versammelten sich gegen 20.00 Uhr an der Roten Flora im Schanzenviertel. Auf Transparenten forderten sie unter anderem „Kampf ihrer Klassenjustiz - Getroffen hat es einzelne, gemeint sind wir alle“.

Hamburg - Anschließend wollten Demonstranten durch das Schanzenviertel ziehen.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte am Vormittag die Linksextremistin Lina E. wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Für ihre drei Mitangeklagten verhängte die Staatsschutzkammer Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren fünf Monaten und drei Jahren und drei Monaten. Unterstützer und Sympathisanten protestierten im Saal lautstark gegen das Urteil. Nach Verkündung des Strafmaßes unterbrach der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats die Verhandlung, weil Zuschauer „Faschofreunde“ und „Scheiß Klassenjustiz“ zur Richterbank skandierten. dpa