Urteil zu Volksbegehren gegen Rüstungsgüter im September

Im Streit über das „Volksbegehren gegen den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen“ wird das Hamburgische Verfassungsgericht sein Urteil am 1. September verkünden. Diesen Termin legte Verfassungsgerichtspräsidentin Birgit Voßkühler am Mittwoch am Ende der mündlichen Verhandlung fest.

Hamburg - Der Senat hat beantragt, das Volksbegehren für unzulässig zu erklären. Die Durchführung verstoße unter anderem gegen die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes, weil darin ein Verbot des Transports und Umschlags über ein Landesgesetz gefordert werde, führte ein Vertreter in der Verhandlung aus.

Vom Anwalt der Volksinitiative hieß es dagegen, dass das Ziel des Volksbegehrens kein Verbotsgesetz voraussetze und die Stadt im Rahmen ihrer Verwaltungskompetenz Transport und Handel von Kriegswaffen im Hafen „untergesetzlich“ unterbinden könne. „Es geht darum, dass dort gewisse Nutzungen gestattet werden und andere Nutzungen nicht.“

Die Volksinitiative hatte Ende 2021 in einem ersten Schritt mehr als die erforderlichen 10.000 Unterschriften zusammenbekommen, um das geforderte Verbot umzusetzen. Da eine entsprechende Vorlage jedoch nicht von der Bürgerschaft beschlossen wurde, hatten die Initiatoren im April vergangenen Jahres die Durchführung des Volksbegehrens beantragt. dpa