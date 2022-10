Veolia Towers Hamburg besiegen Bayern München

Raoul Korner. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Die Veolia Towers Hamburg haben dem FC Bayern München im vierten Spiel die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga zugefügt und selbst ihren dritten Sieg gefeiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner mit 81:78 (69:69, 32:37) nach Verlängerung gegen die Süddeutschen. Mit 3400 Zuschauern war die Inselparkhalle in dieser Spielzeit zum ersten Mal ausverkauft.

Hamburg - Bester Towers-Werfer war Kendale McCullum mit 31 Punkten.

Yoeli Childs brachte die Towers nach rund vier Minuten mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 6:4 erstmals in Führung. München gelang kurz darauf zwar der Ausgleich, doch dank einer Steigerung in der Defensive und beim Rebounding konnten sich die Hanseaten bis zum Viertelende einen Vorsprung von zwölf Punkten (25:13) erspielen. Das Polster indes schmolz im zweiten Spielabschnitt zusehends dahin, weil den Towers offensiv kaum noch etwas gelingen wollte. Zwar versenkte Ziga Samar den ersten Dreier für sein Team, doch es sollte bei insgesamt elf Versuchen in der ersten Hälfte der einzige Distanztreffer der Towers sein.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie die nächste Wendung. Plötzlich lagen die Hanseaten wieder mit zehn Punkten vorn, hatten dann aber Glück, die Verlängerung zu erzwingen. In dieser sorgte Lukas Meisner mit einem Freiwurf für die Entscheidung. dpa