Veolia Towers holen Ziga Samar als Leihgabe von Alba Berlin

Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat in Ziga Samar einen weiteren Spieler geholt. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wird der 21 Jahre alte Guard für ein Jahr von Meister Alba Berlin ausgeliehen. „Wir freuen uns, mit Alba eine Lösung gefunden zu haben, wie Ziga bei uns an das nächsthöhere Level herangeführt werden kann. Er hat das Potenzial für die Euroleague“, sagte der Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby über Samar, der im erweiterten Kader des slowenischen Nationalteams steht.

Hamburg/Berlin – „Ziga ist ein großer Point Guard, der trotz seines jungen Alters schon sehr reif und abgezockt spielt“, sagte Headcoach Raoul Korner. „Er gilt zu Recht als eines der größten Spielmachertalente Europas und stellt für uns die perfekte Ergänzung zu McCullum dar.“

Zigar Samar war von den Berlinern erst vor zwei Wochen für vier Jahre verpflichtet worden. „Wir sind davon überzeugt, dass Hamburg die richtige Zwischenstation für Ziga ist, um sich weiterzuentwickeln und sich auf das Niveau der EuroLeague vorzubereiten. Bei den Towers kann er in einer größeren Rolle wertvolle Erfahrung in der BBL und im EuroCup sammeln“, erklärte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. dpa