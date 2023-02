Verdacht auf Bombenfund: Bodenanomalie am Schwanenwik

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

An der Hamburger Außenalster ist bei Sondierungsarbeiten eine Bodenanomalie festgestellt worden, die eine Weltkriegsbombe sein könnte. Der Boden in der Nähe der Hohenfelder Bucht soll deshalb am Samstagmorgen aufgegraben werden, um die auffällige Stelle kontrollieren zu können, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag in Hamburg. „Dann wissen wir mehr.

Hamburg - Das kann auch einfach eine Badewanne sein.“

Sollte es sich doch um eine Bombe handeln, werde das übliche Standardverfahren gestartet und der Kampfmittelräumdienst übernehme die Arbeit. Dann müssten auch zahlreiche Anwohner innerhalb eines festgelegten Sperrradius ihre Wohnungen verlassen. In unmittelbarer Nähe zur verdächtigen Bodenanomalie befindet sich auch die Asklepios-Klinik St. Georg. dpa