Verdi ruft zu erstem Warnstreik im öffentlichen Dienst auf

Teilen

Ein Transparent bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst für Donnerstag in Hamburg zu einem ersten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Mit Einschränkungen müssen unter anderem Fahrgäste der Hadag-Fähren im Hafen rechnen. Deren Beschäftigte sind von 4.00 Uhr an zum Warnstreik aufgerufen und sollen sich um 8.00 Uhr der Kundgebung am Alten Elbtunnel anschließen.

Hamburg - Außerdem sind unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburg Port Authority, der Bundesagentur für Arbeit und der Verbraucherzentrale Hamburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. dpa