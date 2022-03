Verfassungsschutz warnt von Cyberattacken

Tasten einer beleuchteten Tastatur. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hat der Hamburger Verfassungsschutz vor möglichen russischen Cyberattacken gewarnt. Es gebe für Deutschland eine erhöhte Bedrohungslage, teilte das Landesamt am Freitag mit.

Hamburg - Konkrete Hinweise zu Cyberangriffen gegen deutsche Stellen und Einrichtungen lägen zwar bisher nicht vor. „Diese Situation kann sich nach Einschätzung des Verfassungsschutzes und des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) jedoch jederzeit ändern“, hieß es. Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachteten die Entwicklungen mit Blick auf Desinformations- und Cyberaktivitäten genau.

Das Landesamt habe in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutzverbund bereits mit Beginn der Ukraine-Krise und nach dem Angriff Russlands in der vergangenen Woche die relevanten Stellen und Unternehmen in der Stadt - insbesondere die kritische Infrastruktur - informiert. Zudem sei die Bürgerschaftskanzlei informiert worden, um die Abgeordneten zu sensibilisieren. „Die allgemein bekannten Empfehlungen zum sicheren Verhalten im Internet sollten dieser Tage unbedingt verstärkt befolgt werden.“ dpa